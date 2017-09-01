Sunucu Vatan Şaşmaz cinayeti sonrası kanlı görüntüleri çeken polis açığa alındı 

Sunucu ve oyuncu Vatan Şaşmaz cinayetinin ardından servis edilen görüntüleri çektiği belirtilen polis memuru açığa alındı.
Eski manken Filiz Aker, Beşiktaş’taki Conrad Otel’deki 1130 numaralı odada sunucu Vatan Şaşmaz’ı dört kurşunla sırtından vurarak öldürmüş, hemen ardından intihar etmişti.
Cinayet ve intiharın ardından bazı haber ajansları, odada çekilen ve Aker ile Şaşmaz’ın kanlar içindeki cansız bedenlerinin görüldüğü bir video servis etmişti.
Gazeteciler arasında da etik tartışması başlatan görüntüleri bazı siteler yayınlamış, Diken’in de aralarında bulunduğu bazı yayınlarsa okurla paylaşmamıştı.
Erişim engeli getirilen söz konusu görüntüleri çeken polis memurunun, emniyetin başlattığı iç soruşturma kapsamında açığa alındığı öğrenildi.
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