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Sunucu Vatan Şaşmaz cinayeti sonrası çekilen kanlı görüntülere erişim engeli

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Sunucu ve oyuncu Vatan Şaşmaz cinayetinin ardından servis edilen görüntülere erişim engeli getirildi.

Fotoğraf: Facebook/@vtnsasmaz

Eski manken Filiz Aker, Beşiktaş’taki Condar Otel’deki 1130 numaralı odada sunucu Vatan Şaşmaz’ı dört kurşunla sırtından vurarak öldürmüş, hemen ardından intihar etmişti.

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Cinayet ve intiharın ardından bazı haber ajansları, odada çekilen ve Aker ile Şaşmaz’ın kanlı cesetlerinin görüldüğü bir video servis etmişti.

Gazeteciler arasında da etik tartışması başlatan görüntüleri bazı siteler yayınlamış, Diken’in de aralarında bulunduğu bazı yayınlarsa okurla paylaşmamıştı.

‘Kamu yararı yok’

Şaşmaz’ın eşi, dün İstanbul sulh ceza hakimliğine başvurarak söz konusu videonun olduğu linklere erişim engeli getirilmesini talep etti.

İstanbul 8’inci Sulh Ceza Hakimliği, videonun kamu yararı taşımadığını belirterek internet sitelerindeki görüntülerin yayından çıkarılmasına ve içeriklere erişimin engellenmesine karar verdi.

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