Sunucu Şaşmaz’ı öldürüp intihar eden Aker’in ağabeyi: Bu iş böyle bitmeyecek 

Oyuncu ve sunucu Vatan Şaşmaz’ı öldürdükten sonra intihar eden Filiz Aker’in ağabeyi Sümer Bayer, kardeşinin okunduktan sonra yakılması kaydıyla bir veda mektubu bıraktığını öne sürdü.

Mektubu okuyup banyoda yaktığını belirten Bayer “Bu iş böyle bitmemeli, bitmeyecek” dedi.

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Eski manken Filiz Aker, Beşiktaş’taki Conrad Otel’deki 1130 numaralı odada sunucu Vatan Şaşmaz’ı dört kurşunla sırtından vurarak öldürmüş, hemen ardından intihar etmişti.

‘Bana çok önemli bir vasiyeti oldu’

Bugün Tuzla’da toprağa verilen Aker’in cenaze törenine kaldığı cezaevinden aldığı izinle katılan Bayer, kardeşiyle Şaşmaz’ın sevgili olduğu yönündeki iddiaları yalanladı.

İkilinin 21 Ağustos’ta buluştuğunu öne süren Bayer şunları söyledi: “Onun bana çok önemli vasiyeti oldu, bilmem gereken her şeyi bana söyledi. Hepsi bende saklı. Önümüzdeki günlerde bilmeniz gereken bir şey olursa sizlere söyleyeceğim. Ben Filiz’in ‘aga’sıydım. Ben onun platonik aşkıydım. O da benim platonik aşkımdı. O benim kırmızı çizgimdi. Ben de onun kırmızı çizgisiydim. Filiz ile Vatan’ın ilişkisini ben biliyorum. Başka bilenler hepsi yanlış biliyor, yanlış söylüyor. Vatan ona ‘Abla’ diye hitap ederdi. Ben 21’inde buluştuklarını biliyorum. Otelin dışında da buluşmuş olabilirler. Borsacıyla, bankacıyla ilgili… Dedi ki, ‘Dostum, arkadaşım dediğim insanlar bana niye ihanet ediyor, bunu soracağım’ dedi. Başka şeyler de konuşmuşlar, onlar bende gizli kalsın.”

‘Bu iş böyle bitmeyecek’

Kardeşinin “Okuduktan sonra yak” diyerek bir mektup bıraktığını dile getiren ağabey Bayer şöyle konuştu: “Bıraktığı mektubu hem okuyup hem ağladım, sonra da yaktım banyoda. O benim sadece hafızamda kalacak. Bu iş böyle bitmemeli, bitmeyecek. Son konuştukları üç dakikaya hiç kimse vakıf değil. Allah’tan başka hiç kimse o üç dakikada ne olduğunu, Filiz’in onu öldürmeye şeyine nasıl geldiğini bilmiyorum. Filiz dominant karakterli bir bayandı. Karşısındaki insanın sulu hareketlerinden hiç hoşlanmaz. Hemen kaldırır kovardı masadan.”

İki ay önce yaptırdığı mezara defnedildi

Aker’in cenazesi, öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Tuzla mezarlığında iki ay önce kendi yaptırdığı mezarda toprağa verildi.