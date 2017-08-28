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Sunucu Şaşmaz’ı öldürüp intihar eden Aker, bir ay önce kendine mezar taşı yaptırmış

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Oyuncu ve sunucu Vatan Şaşmaz’ı tabancayla öldürdükten sonra intihar eden Filiz Aker’in bir ay önce mezar taşı yaptırdığı ortaya çıktı.

Fotoğraflar: DHA

Aker’in cenazesini Yenibosna’daki adli tıp kurumundan alan yeğeni Gürbüz Acar, Aker’in cenazesinin cuma günü kaldırılacağını, Avrupa’da yaşayan kardeşinin İstanbul’a gelmesini beklediklerini söyledi.

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Acar, şunları kaydetti: “Ne diyebilirim. Bir ay önce mezar yeri yaptırmış. ‘Öleceğim’ demiş. Ben iki senedir görmüyordum. Kuzenim anlatıyor, oradalarmış. Allah’la onların arasındaki bir şey. Sadece onu (Şaşmaz) çok sevdiğini, evini satacağını her yerde onu gördüğünü söylüyordu.”

Aker, dün Beşiktaş’taki beş yıldızlı Conrad Otel’deki bir odada Şaşmaz’ı dört kurşunla öldürdükten sonra aynı silahla intihar etmişti.

Sunucu Vatan Şaşmaz’ın öldürüldüğü otele giriş görüntüleri ortaya çıktı

Sunucu Vatan Şaşmaz otel odasında vurularak öldürüldü

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