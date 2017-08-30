Sunucu Murat Başoğlu’yla ilgili haberlere yayın yasağı

Sunucu Murat Başoğlu’nun Bodrum’da bir teknede görüntülenmesi üzerine yapılan haberlere yayın yasağı getirildi.

Başoğlu’nun öz yeğeni olduğu belirtilen Burcu Başoğlu’yla teknede görüntülenmesi, Türkiye’nin neredeyse bir numaralı gündem maddesi olmuştu.

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Bodrum başsavcılığı, ikili hakkında geçen günlerde ‘hayasızca hareketler’ suçlamasıyla soruşturma başlatmıştı.

Savcılık, şimdi de Başoğlu’yla ilgili haberlere yayın yasağı getirdi.

‘Değer yargılarımıza aykırı’

Yazılı açıklamada, ‘yazılı ve görsel medyada Bodrum’da bir teknede aleni olarak amca-yeğen ilişkisi boyutuyla yer bulan ve cinsel tema içeren, çocuklar dahil herkes tarafından ulaşılabilen haber içerik ve görüntülerin yayınlandığı’ belirtildi.

Açıklamada şöyle dendi: “Toplum ahlakı, kamu vicdanı ve değer yargılarımıza açıkça aykırı, olumsuz neticeler doğurması, ayrıca, bu konuya ilişkin devam ettiğimiz adli soruşturma sürecinin de selameti gözetilerek bahsi geçen konuyu işleyen her türlü haber ve görüntüye, Cumhuriyet Başsavcılığımızın talebi doğrultusunda, Basın Kanunun 3/2’nci cümlesi gereğince Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince yayın yasağı getirilmiş olup, ilgili kurumlara karar örneği gönderilmiştir.”