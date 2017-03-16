Sunucu Esra Erol, ‘evlendirme programı yasağı’nın arkasında: Siz de kurtulun, ben de kurtulayım

Sunucu Esra Erol, evlendirme programlarının kaldırılması yönünde kanun hükmünde kararname (KHK) çıkabileceği yönündeki açıklamalara ilişkin, “Siz de kurtulun, ben de kurtulayım” dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, evlendirme programlarının KHK yasaklanabileceğini söylemişti.

Konuyla ilgili canlı yayında konuşan Erol, “10 yıldır ekrandayım 10 yıldır bu programı yapıyorum ve bir yere taşımaya çalıştım. Çok emek verdim, bir çocuğu büyüttüm… Ama son iki yılda geldiği nokta artık beni hayatımdan, insanlığımdan çıkarttı” dedi.

‘Ben o çamurla yaşayamam’

Pes ettiğini, sezon sonuna kadar programına devam edip bırakacağını söyleyen Erol, şöyle devam etti: “Ben onursuz bir insan değilim! Ben o haberlerin, o karelerin içerisinde olmak isteyen biri değilim. Benim onurum, benim gururum, benim vicdanım, benim şerefim, yaptığım her şeyden çok daha önemli. Çünkü ben babamdan bunu öğrendim. Kazanacağım paradan daha da önemli. Ben onursuz bir insan değilim. Benim şerefim, benim onurum her şeyden daha önemli. Ben babamdan böyle öğrendim çünkü. Yok artık! Bir yerlerde çamur varsa o çamur ise size de bulaşıyor. Ben o çamurla yaşayamam.”

RTÜK’e evlendirme programlarıyla ilgili son bir yılda 10 bini aşkın şikayet gelmiş, bu programlara son bir yılda toplam 11,2 milyon lirayı aşan ceza verilmişti.