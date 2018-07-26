Sunucu ‘Başkan geliyor çorabını çek’ deyince Gülşen sahnede köpürdü

Şarkıcı Gülşen, Ordu’da verdiği konserde “Çorabını çek” diyen sunucuyu tersledi, Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz’a da “Sizin sunucunuz bana ‘Çorabını çeker misin’ diyemez” dedi.

Gülşen, konser esnasında kendisine “çorabını çeker misin?” diyen sunucuya tepki gösterdi. pic.twitter.com/GvtawXKsh9 — Memleket Ordu Ⓜ (@MemleketOrdu) 25 Temmuz 2018

Ordu büyükşehir belediyesinin Süleyman Felek Caddesi’ni yayalaştırma projesi kutlama etkinlikleri kapsamında şarkıcı Gülşen konser verdi.

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‘Pardon siz ne dediniz…’

Sunucu, ‘çizme çorabı’ aşağıya kayan Gülşen’e, “Başkan geliyor çorabını çeker misin” deyince Gülşen sinirlenip, “Pardon siz ne dediniz bir daha sesli bir şekilde tekrarlar mısınız, şaka yaptıysanız şaka kaldıracak kadar samimiyetimiz yok” diye yanıt verdi.

‘Ne yapacağıma saçmasapan sunucu karar veremez’

Şarkıcı, çiçek vermek için sahneye çıkan belediye başkanına da şunları söyledi: “Başkanım bu harika organizasyon için çok teşekkür ediyorum. Bu kadar güzel insanı güzel Ordu’da bir arada bulundurmayı bize yaşattığınız için bunun heyecanını, çok çok teşekkürler bütün belediye çalışanlarına da. İnşallah bir sonraki Eylül ayında böyle bir şuursuz sunucu seçmezsiniz. Çünkü ne sanata ne sanatçıya ne size, ne de sizin altınızda hizmet veren hiç kimseye yakışmayacak sözlerle ‘Çorabını çeker misin’ diyemez bana sizin sunucunuz. Bir sanatçının ne yapacağına saçma sapan bir sunucu karar veremez.”

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Gülşen sessiz kalan başkanı seyirciye alkışlattı.

Seyirciler de Gülşen’e destek verdi. Başkan Yılmaz da Gülşen’i alkışlayarak selamladı.

Gülşen, şarkı söylerken de çorabını aşağıya indirerek tepkisini sürdürdü.