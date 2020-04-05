‘Sunny’ hasta ve yaşlı komşusunun market alışverişini teslim ediyor

ABD’de golden retriever cinsi ‘Sunny’ isimli köpek corona virüsü salgını nedeniyle evinden çıkamayan komşusunun market alışverişini kapısına kadar götürüyor.

Colorado eyaletinde yaşayan, kalp ve solunum rahatsızlıkları olan 71 yaşındaki Renee Hellman’ın imdadına komşusunun köpeği Sunny yetişti. Karen Eveleth yaşı ve rahatsızlıkları nedeniyle yüksek risk grubunda bulunan komşusu Hellman için market alışverişi yapamaya başladı. Bu alıverişi ‘temassız’ hale getirmek için de köpeğini eğitti.

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Sunny komşusundan hazırladığı alışveriş listesini alıp sahibine götürüyor. Eveleth marketten aldığı ürünlerin torbalarını Sunny’ye veriyor. Sunny de torbaları tek tek komşusuna teslim ediyor.

Sunny komşusunun yalnızca alışverişini yapmakla da kalmıyor karantina günlerinde onu ziyaret ederek yalnız kalmamasını da sağlıyor. Hellman Sunny’nin ziyaretlerinin kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.