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Yaramazlara biraz batar!

Sünnetten kaçıp kendini arabaya kilitledi

Iğdır’da düzenlenen ‘sünnet şöleni’ sırasında korkan yedi yaşındaki çocuk kaçıp kendisini arabaya kilitledi.

Fotoğraf: DHA

Hayırsever bir işadamı taradından düzenlenen toplu sünnet töreninde Hanım-Bekir Ataman çiftinin çocuğu Muhammet Can Ataman alandan kaçtı. Ataman dayısının otomobiline binip kapıları kilitledi.

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Aile uzun uğraşlar verse de Ataman dışarı çıkmadı. Dayısı Bülent Tuncer, çocuğu para vererek ikna etti. Salona götürülen Ataman da arkadaşları gibi sünnet oldu.

‘Ağlayanları duyunca korktum’

Muhammet Can, “Sünnet olan arkadaşlarımın ağlama sesini duyunca korktum ve dışarı kaçtım. Boşuna korkmuşum. Hiç de canım yanmadı” dedi.

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