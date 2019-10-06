Sünnette sahneye çıkarılan üç dansözden ikisine gözaltı

İzmir’de bir çocuğun sünnet düğününde sahneye çıkarılan üç dansözden ikisi ‘cinsel taciz’ suçundan gözaltına alındı.

Menderes ilçesindeki düğünde, yedi yaşındaki erkek çocuğun önünde bir dansöz oynatılmış, görüntüler sosyal medyada yayılınca durum tepki çekmişti. Menderes başsavcılığı, aileden üç kişinin yanı sıra görüntüler yansıyan bir dansöz ile diğer ikisi hakkında gözaltı kararı vermişti.

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Ajansların aktardığına göre görüntülerdeki dansöz, ‘cinsel taciz’ ve ‘hayasızca hareketler’ suçlamasıyla gözaltına alındı. Diğer iki dansözden birinin daha gözaltına alındığı, diğerinin de arandığı bildirildi.