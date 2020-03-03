Sünnette sahneye çıkarılan üç dansözden birine hapis cezası

İzmir’de bir çocuğun sünnet düğününde sahneye çıkarılan üç dansözden birine 10 ay hapis cezası verildi.

Fotoğraf: Twitter

Menderes ilçesinde 31 Ağustos 2019’da yedi yaşındaki çocuğun sünnet düğününde dansözlerin sahneye çıkarılmasının ardından Menderes başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Baba, anne, amca ve üç dansöz gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı.

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İddianamede anneye ‘aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğü ihlal’, babaya ‘aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğü ihlal’ ve ‘cinsel tacize azmettirme’, amca hakkında ‘cinsel tacize azmettirme’, üç dansöz hakkında ‘cinsel taciz’ suçundan ceza istenmişti.

Menderes 1’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın bugün karar duruşması yapıldı. Anne, dansözlerine nasıl dans edeceklerine dair bilgisi olmadığını, düğünde sorun yaşanmasın diye yerine oturduğunu ifade etti.

Sanıkların avukatları, müvekkillerinin beraatini istedi. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Pınar Melli ise şikayetçi olduklarını belirterek tüm sanıkların cezalandırılmalarını talep etti.

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Mahkeme, altı sanıktan üçünü beraat ettirirken, dansözlerden birine ‘hayasızca hareketlerde bulunma’ suçundan bir yıl hapis cezası verdi. Ceza, ‘iyi hal’ indirimiyle 10 aya düşürüldü. Daha sonra da hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.