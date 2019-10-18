Sünnette sahneye çıkarılan üç dansöz ile çocuğun annesi, babası ve amcasına dava

İzmir’de bir çocuğun sünnet düğününde sahneye çıkarılan üç dansözle ilgili soruşturmada dansözler, sünnet çocuğunun annesi, babası ve amcasının da olduğu altı kişi hakkında dava açıldı.

Fotoğraf: Twitter

Hürriyet’ten Musa Kesler’in haberine göre İzmir Menderes başsavcılığının iddianamesinde anne ve babanın ‘aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali’ suçundan, dansözlerin ise ‘çocuğun cinsel istismarı ve hayasızca hareket’ suçundan cezalandırılması istendi.

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Düğünde, yedi yaşındaki oğlan çocuğunun önünde dansöz oynatılmış, görüntüler sosyal medyada yayılınca durum tepki çekmişti. Menderes başsavcılığınca gözaltına alınan zanlılar, ifadeleri alındıktan sonra ‘adli kontrol’ tedbiri ile serbest bırakılmıştı.