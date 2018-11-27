Diken

Yaramazlara biraz batar!

‘Sünger Bob’un yaratıcısı hayatını kaybetti

Çizgi film tarihinde önemli bir yer tutan ‘Sünger Bob’un yaratıcısı Stephen Hillenburg hayatını kaybetti.

Geçen yıl ALS hastalığı teşhisi konan Hillenburg 57 yaşındaydı.

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Fotoğraf: Reuters

Çizgi filmin yayınlandığı Nickelodeon kanalı, Twitter paylaşımında Hillenburg ölmesinden üzüntü duyduklarını bildirdi.

‘Sünger Bob’ adlı çizgi film, ilk kez 1999’da yayınlanmıştı.

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Çok sayıda ödül kazanan çizgi film, kitaplara, Hollywood filmlerine ve bir Broadway müzikaline ilham vermişti.

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