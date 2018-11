‘Sünger Bob’un yaratıcısı hayatını kaybetti

Çizgi film tarihinde önemli bir yer tutan ‘Sünger Bob’un yaratıcısı Stephen Hillenburg hayatını kaybetti.

Geçen yıl ALS hastalığı teşhisi konan Hillenburg 57 yaşındaydı.

Çizgi filmin yayınlandığı Nickelodeon kanalı, Twitter paylaşımında Hillenburg ölmesinden üzüntü duyduklarını bildirdi.

💛 We are sad to share the news of the passing of Stephen Hillenburg, the creator of SpongeBob SquarePants. Today, we are observing a moment of silence to honor his life and work. 💛

