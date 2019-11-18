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Yaramazlara biraz batar!

SunExpress 10 adet Boeing 737 Max 8 siparişi daha verdi

THY ve Lufthansa’nın yüzde 50-50 iştiraki SunExpress, mevcut durumdaki 32 adet Boeing 737 Max 8 uçaklarına ek olarak, 10 adet daha aynı modelden sipariş verdiğini açıkladı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Boeing 737 Max 8 tipi uçaklar, Ekim 2018 ve 10 Mart 2019’da Etiyopya’da meydana gelen, toplam 346 kişinin öldüğü iki kazadan sonra güvenli olmadıkları gerekçesiyle sorgulanmaya başlamıştı. Dünyanın dört bir yanında uçakların operasyonlarının durdurulması kararlaştırılmış, son olarak üretici firma Boeing’in ülkesi ABD de 13 Mart’ta uçuşların durdurulmasına karar vermişti. THY de mart ayında Boeing 737 Max 8 tipi uçak için ‘uçmama kararı’ almıştı.

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SunExpress’den yapılan açıklamaya göre, siparişlerin toplam liste fiyatı 1.2 milyar dolar.

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