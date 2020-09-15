Suna Kıraç hayatını kaybetti

İş insanı Suna Kıraç 79 yaşında hayatını kaybetti.

Fotoğraf: DHA

Kıraç’ın vefatını Koç Holding şu ifadelerle duyurdu: “Cumhuriyetimizin değerleriyle yetişmiş, gerek iş gerekse toplumsal hayatta başardıklarıyla ülkemizin sanayi, eğitim, kültür ve sanat alanlarında gelişmesine önemli katkılar sunan, topluluğumuzun kuruluş yıllarından 2010’a kadar çeşitli liderlik görevleri üstlenen, Koç Üniversitesi, Koç Okulu ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nın kuruluşuna öncülük eden Sayın Suna Kıraç’ı kaybetmenin büyük üzüntüsü içindeyiz. Sayın Suna Kıraç’ı emanet ettiği değerlere bağlı kalarak, ilham veren, vizyoner ve öncü kişiliği ile her zaman hatırlayacağız ve unutmayacağız. Acımız çok derin. Başımız sağ olsun.”

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1980 yılında Koç Holding Yönetim Kurulu başkan vekilliği görevine getirilen Kıraç, 1994’te Koç Holding’in lider şirketlerinden Arçelik AŞ’nin yönetim kurulu başkanlığını üstlendi.

2000 yılından beri ALS (amyotrofik lateral skleroz) hastalığıyla mücadele eden Suna Kıraç’ın 2006 yılında Suna ve İnan Kıraç Vakfı tarafından yayımlanan ve tüm geliri TEGV’e bağışlanan ‘Ömrümden Uzun İdeallerim Var başlıklı’ otobiyografik kitabı 100 bin adetin üzerinde satarak yılın en çok satan kitaplarından biri oldu.