Sultangazi’deki silahlı seçim kutlamasıyla ilgili gözaltına alınan yedi kişi serbest

Seçim gecesi İstanbul’un Sultangazi ilçesinde silahlı kutlamayla ilgili gözaltına alınan yedi kişi serbest bırakıldı.

Sosyal medyada canlı olarak paylaşılan görüntülerde seçim sonuçlarının açıklanmasıyla sokağa çıkan bir grubun Habipler Meydanı’nda silahlarla kutlama yaptığı görülmüştü. Uzun namlulu tüfek ve silahların ateşlendiği kutlamaya katılanlar hakkında inceleme başlatılmıştı.

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Sözcü’den Tugay Saday’ın haberine göre ilk olarak dört kişi, sonrasında da bir araçtan havaya ateş açtığı belirlenen üç kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerden birinin adresinde olayda kullanılan iki adet kuru sıkı ele geçirilirken, diğer iki kişinin ise daha önceden ‘ateşli silahlar kanununa muhalefet’ suçundan kaydının olduğu belirlendi.

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İşlemlerin ardından şüpheliler serbest bırakıldı.