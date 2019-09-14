Sultangazi’deki orman yangını kısa sürede söndürüldü

İstanbul’daki Sultangazi Kent Ormanı’nda yangın çıktı, İstanbul İtfaiyesi’nin yoğun çabaları sonucu yangın, büyümeden söndürüldü.

Fotoğraflar: İstanbul İtfaiyesi (Twitter)

İstanbul İtfaiyesi’nden yapılan açıklamada, yangını saat 15:23 sıralarında başladığı, yangın alanına İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Sultangazi birimindeki araçları ile ‘Alev Kartalı’ adlı söndürme helikopteri sevk edildi. Helikopter, Alibeyköy Barajı’ndan toplam üç kez su alarak üç sortide 14,006 litre suyu yangın alanının üzerine boşalttı.

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Yangın, yoğun çalışmalar sonucu söndürüldü. Yangında yaralanan olmadığı ve can kaybının yaşanmadığı bildirildi.

‘Alev Kartalı’ yangın söndürme helikopteri, yangına müdahale etti.

DHA ise yangının başladığı ilk saatlerde vatandaşların alevlere müdahale ettiğini belirterek, çekilen video görüntülerini paylaştı.