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Sultangazi’deki cemevinin camları kırıldı, yakılmaya çalışıldı

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Sultangazi’deki Habibler Cemevi’nin camları kırıldı, ateşe verilmeye çalışıldı.

Fotoğraflar: DHA

Cemevine dün saat 18.00 sıralarında gelen saldırgan ya da saldırganlar, ibadethanelerin camlarını taş atarak kırdı.

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Ardından da yanar haldeki plastik kova cemevine atmaya çalışıldı. Kova içeri girmese de içindek kıvılcım halıyı tutuşturdu.

Olayı gören görevliler, o sırada kilitli bulunan ve kimsenin olmadığı cemevine gelerek çıkan küçük çaplı yangını söndürdü. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Cemevi görevlisi Haydar Karatekin, “Kapı kilitliydi. Kapıyı açtık, halı tutuşmuştu. Küçük yoğurt kovası vardı, içinden bir şeyler damlıyordu. Biz hemen halıyı söndürdük. Emniyete haber verdik, geldiler kontrol ettiler” dedi.

Polis saldırgan ya da saldırganları arıyor.

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