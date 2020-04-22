Sultangazi’de, tramvay otobüsle çarpıştı: İki kişi yaralandı

İstanbul’un Sultangazi ilçesinde tramvay, İETT otobüsüne çarptı. İki kişi yaralandı.
Sultangazi Cebeci Mahallesi Eski Edirne Asfaltı üzerinde Topkapı yönüne giden tramvay, saat 11:00 sıralarında Sultançiftliği mahallesi durağında otobüse çarptı.
Kaza, İETT otobüsü tramvay yolundan karşıya geçtiği sırada meydana geldi. Vatmanın fren arızası nedeniyle duramadığını söylediği belirtildi. Hafif yaralanan vatman ve içinde yolcu bulunmayan otobüs şoförü hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.