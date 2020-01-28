Sultangazi’de ‘çürük’ binada yaşayanlar: Ne gelen var ne giden…

İstanbul’un Sultangazi ilçesinde ‘onarılamayacak düzeyde’ hasar gören evlerinde oturan yurttaşlar, yeni eve çıkamadıklarını belirterek depremden sonra kimsenin kendileriyle ilgilenmediğini söyledi.

Fotoğraf: DHA

Silivri ilçesi açıklarında 26 Eylül’de 5.7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Depremde hayatını kaybeden olmazken, çok sayıda binada hasar görülmüştü.

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Bu binalardan ikisi, Cebeci Mahallesi’ndeki Boğaziçi Blokları’nda bulunuyor. Depremin ardından boşaltılan binada yaşayanlar otele yerleştirildi. Bina mühürlenerek kapatıldı. Ancak aradan geçen sürede gidecek bir yeri olmayan insanlar, mührü bozarak yeniden binaya döndü.

İki binada toplam 22 daire bulunurken, şu an 18 aile yaşıyor. Binanın kolonlarının gözle görülecek düzeyde zayıf olması dikkat çekiyor. Kirişlerde de derin çatlak ve hasar da görülüyor.

‘Başınızın çaresine bakın dediler’

Binada yaşayanlardan Sevim Öztürk, çocuklarının eve gelmediğini, “Korkuyla yaşıyoruz anne” dediklerini belirterek deprem sonrası otele yerleştirildiklerini kaydetti.

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Öztürk şöyle devam etti: “Otelde bir ay kaldık. Sonrasında bize ‘Başınızın çaresine’ bakın dediler. ‘Kiraya git’ diyorlar. Kiraya nasıl gideceğim ben? Elazığ’da deprem olunca çok korktuk, ‘Acaba burada da mı olacak?’ dedik. Uyku uyuyamıyorum… Kızlarım ‘Anne sen en alt katta oturuyorsun, hep üstüne gelecek, kaçamazsın, buradan çık’ diyorlar ama çıkamam. 1.5-2 bin lira kira veremem.”

‘Boşaltın dediler, bir şey yapmadılar’

Öztürk’le aynı apartmanda yaşayan Fati Özay, kendileriyle de ilgilenilmesini isteyerek depremin üzerinden dört-beş ay geçtiğini, kimsenin kapılarını çalmadığını dile getirdi.

Özay şunları söyledi: “Biz de oy kullandık, biz de belediye başkanı seçtik. Hiç kimseyi göremiyoruz ama… Elazığ’da deprem olduğundan beri ben uyku uyumuyorum. Bu korkuyla yaşıyoruz. Biz burada ölürsek ne olacak? Bir kağıt geldi, ‘Boşaltın’ dediler. Bir şey de yapmadılar. Gelen de olmadı. Tahlil yapmak için 12 bin lira istediler. 15 gün beklediler bizi ikna etmek için. 9 bin liraya anlaştık.”

‘Hasar, onarılamayacak boyutta’

Ercan Arslan ise yakın zamanda başka bir eve taşınacaklarını belirterek “Evde giyinik vaziyette, bir şey olduğu zaman dışarı çıkabilecek şekilde oturuyoruz” dedi.

Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Oğlum bile kendince ufak bir deprem çantası hazırlamış. İçinde düdük, bisküvi var. Çocukları bile etkiliyor. Deprem olduktan sonra binamızı incelettik. Kolonlarda, kirişlerdeki hasarın onarılmayacak, güçlendirilmeyecek boyutta olduğunu öğrendik. Belediye ekipleri bize ‘Binanızın durumuna baktırın’ dedi. Bir yapı denetim firmasıyla anlaştık. Ücretini biz ödedik. Daha sonra binanın üç aylık bir süre içerisinde yıkılacağını söylediler. Rapor da olumsuz çıktı. Beş ay geçti, onlar da herhalde göz yumuyorlar. Şu an Sultangazi’de kiralık ev bulmak çok zor.”