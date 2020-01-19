Sultanbeyli’deki Pir Sultan Abdal Cemevi’ne saldırı

İstanbul’un Sultanbeyli ilçesinde Yavuz Selim mahallesindeki Pir Sultan Abdal Cemevi’ne dün gece saatlerinde kimliği belirsiz kişilerce saldırıldı, cemevinin zeminine ‘bitmedi’ yazıldı.

Saldırıyı Twitter’da duyuran CHP Sultanbeyli İlçe Başkanı Hayati Bozkaya, Sultanbeyli Pir Sultan Abdal Cemevi’ni ziyaret ederek şu açıklamayı yaptı: “Dün gece Yavuz Selim Mahallesi’nde bulunan Pir Sultan Abdal Cemevi’nin kapılarını ve duvarlarını kırarak içeri girip, boyalarla ölüm tehditleri ve bitmedi tarzında yazılar yazılmıştır. Bu kalleşçe saldırıyı yapanları kınıyoruz. Alevi vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Cemevi yönetimine ve alevi vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyoruz. Her türlü kalleşçe saldırının karşısında olmaya devam edeceğiz”

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