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Sultanbeyli’de cemevine saldırıyla ilgili savcılık soruşturma başlattı

İstanbul’un Sultanbeyli ilçesinde Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Cemevi’ne yapılan saldırıya ilişkin İstanbul başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Fotoğraf: DHA

Yavuz Selim Mahallesi’nde bulunan cemevi kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin saldırısına uğramıştı. Cemevinin camları kırılarak içeri girilmiş, yerlere provokasyon amaçlı yazı yazılıp bağış kutusunda bulunan 300 TL çalınmıştı.

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Sabah saatlerinde cemevine gelen görevlilerin durumu fark etmesinin ardından ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilmişti.

İstanbul başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Savcılık, olayın her boyutuyla soruşturulduğunu bildirdi.

Sultanbeyli’deki Pir Sultan Abdal Cemevi’ne saldırı

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