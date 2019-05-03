Sultanahmet’teki 37 yıllık kitap fuarı bu yıl kurulmayacak

Dini Yayınlar Fuarı’nın bu yıl, önceki İstanbul büyükşehir belediyesi yönetiminin aldığı karar nedeniyle yapılamayacağı belirtildi. Yeni yönetim bu sene planlamaya vakit olmadığı için durumu gelecek yıl değerlendireceklerini açıkladı.

Fotoğraf: Twitter

Independent Türkçe’den Cihat Arpacık’ın İBB kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, fuarın kurulduğu Sultanahmet’te esnafın eski yönetime yoğun şikayetlerde bulunduğu, itfaiye ve emniyet gibi kurumların da fuarın sokak girişlerini kapattığı için olumsuz görüş bildirdiği belirtildi.

Reklam

Fuarı düzenleyen Diyanet Vakfı’na bağlı Vakıf Fuarcılık yetkilileri sorunu belediye ile görüştüklerini ve haftaya kadar çözmeyi umduklarını ifade etti.

1982 yılından bu yana İstanbul’da kurulan bu fuar 2010 yılına kadar Sultanahmet Camii’nin avlusunda düzenleniyordu.

2010 yılında ise Beyazıt Meydanı’na taşındı. Sultanahmet’teki Ramazan alanında sucuk ekmek, şeker, kahve, hediyelik eşya gibi stantlar ise faaliyetine devam etti.