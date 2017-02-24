Sultanahmet’te tünel kazıp Bizans dönemine ait eserler çıkaran kişi gözaltına alındı

İstanbul’un Sultanahmet semtinde bir evin bahçesinden tünel kazıp tarihi eserler çıkaran şahıs gözaltına alındı.

Kaçak kazı ihbarı üzerine polis, H.Ö.’nün Sultanahmet Mahallesi Akbıyık Caddesi’ndeki bir evin bahçesinde kazı yaptığını belirledi.

H.Ö.’nün üzerinden Bizans dönemine ait 23 toprak küp ve seramik parçası, iki sikke, bir kemer tokası ve daha eski dönemlere ait olduğu değerlendirilen kalıntılar çıktı.

Tarihi eserler incelenmek üzere İstanbul Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü’ne gönderilidi.

Evin bahçesinden kaçak kazı için yaklaşık beş ay önce altı metre derinliğinde bir tünel açıldığını tespit eden polis, tünelin diğer ucunun Sultanahmet Camisi’nin altına kadar gittiğini değerlendiriyor.