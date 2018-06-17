Sultanahmet yayını yasaklanan Akşener: Halide Edip işgaldeyken miting yapmıştı

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Sultanahmet’teki Mehmet Akif Ersoy Parkı’nda yapılması yasaklanan ‘Uğur Dündar’la Halk Arenası’ programıyla ilgili “Halide Edip İstanbul işgal altındayken bile miting yapmıştı” dedi.

Programın yapılmasına daha önce İstanbul valiliği izin vermiş, AKP’li yetkililerin konuyla ilgili itirazını reddeden il seçim kurulu da programın söz konusu parkta yapılabileceği görüşünü bildirmişti.

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Ancak Akşener’in konuk olacağı ve Sultanahmet’teki Mehmet Akif Ersoy Parkı’nda yapılacak olan ‘Uğur Dündar’la Halk Arenası’ programına ilçe seçim kurulundan yasak geldiği belirtildi.

Akşener’in katıldığı Halk TV’deki ‘Uğur Dündar’la Halk Arenası’ programı aynı gün ve saatte Büyükçekmece Kültür Park’ta yapıldı.

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İYİ Parti lideri, Dündar’ın yasağı hatırlatması üzerine şunları söyledi: “Halide Edip İstanbul işgal altındayken bile miting yapmıştı. Maalesef ülkemizi yönetenler o günkülerin müsade ettiği bir mitingin karşılığı olarak bir cumhurbaşkanı adayının programına son dakika müsade etmediler. Biz de bunun üzerine programımızı Büyükçekmece’ye aldık.”