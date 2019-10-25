Bu ay iki önemli mektup gündemi fazlasıyla meşgul etti. Birisi ABD Başkanı Donald Trump’ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a gönderdiği mektuptu. Bir diğeri de Contemporary Istanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli’nin yabancı basına ve fuar katılımcılarına gönderdiği mektuptu. Her ikisinin de bu denli ses getirmesinde rol oynayan etkenler farklı ayrı olsa da ortak noktaları politika ve kullanılan dildi.