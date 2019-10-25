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Yaramazlara biraz batar!

Sultan Uçar: En çok imam hatip açmakla övünenler, müfettiş rapor­larıyla en çok imam hatip kapatanlar olacak

MEB Ziya Selçuk, 27 Temmuz 2018’de resmi yazıyla 81 il müdü­rünü uyardı. Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nden de, boş olanların anadolu lisesine dönüştürülmesini istedi. 15 ay geçti, sınava, 7.5 ay var. Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, kon­tenjan sorunu çözmek için görevlen­dirildi. Görünen o ki; imam hatipler açıldıkları hızla, yine açanlar tarafın­dan anadolu liselerine dönüştürülmek suretiyle kapatılacaklar. Toplumsal talebin tersine, en çok imam hatip açmakla övünenler, müfettiş rapor­larıyla en çok imam hatip kapatmak zorunda kalacaklar.

Sultan Uçar’ın yazısı

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