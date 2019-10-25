MEB Ziya Selçuk, 27 Temmuz 2018’de resmi yazıyla 81 il müdürünü uyardı. Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nden de, boş olanların anadolu lisesine dönüştürülmesini istedi. 15 ay geçti, sınava, 7.5 ay var. Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, kontenjan sorunu çözmek için görevlendirildi. Görünen o ki; imam hatipler açıldıkları hızla, yine açanlar tarafından anadolu liselerine dönüştürülmek suretiyle kapatılacaklar. Toplumsal talebin tersine, en çok imam hatip açmakla övünenler, müfettiş raporlarıyla en çok imam hatip kapatmak zorunda kalacaklar.
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