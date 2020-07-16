Diken

Yaramazlara biraz batar!

Sultan Sazlığı’nda görenleri sevindiren misafir: Siyah flamingo

Türkiye’nin göçmen kuşlara ev sahipliği yapan önemli alanlarından Sultan Sazlığı Milli Parkı’nda siyah flamingo görüldü.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, Sultan Sazlığı’nda, step ekosisteminde nadir bulunan siyah flamingoya rastlandığını açıkladı.

Reklam

Açıklamada, çeşitli nedenlerle bozkıra dönen Sultan Sazlığı’nın, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın çalışmalarıyla eski günlerine döndüğü, siyah flamingonun bu çalışmaların meyvesi olduğu belirtildi.

Ziyaretçilerin çoğu, son olarak Adana Akyatan-Tuzla Yaban Hayatı Geliştirme Sahası’nda rastlanan siyah flamingoyu uzun süre hayranlıkla izledi; tabii fotoğrafını çekmeyi de ihmal etmedi!

SON HABERLER

İçişleri: Van’da keşif uçağı düştü; yedi şehit

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van’da düşen keşif uçağına ilişkin, “Ekiplerimiz Artos Dağı’nın 2 bin 200 rakımına uçağımızın çarparak kırıma uğradığını ve ikisi pilot olmak üzere kahraman yedi evladımızı kaybettiğimizi bize bildirdiler” dedi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...