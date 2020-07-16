Sultan Sazlığı’nda görenleri sevindiren misafir: Siyah flamingo

Türkiye’nin göçmen kuşlara ev sahipliği yapan önemli alanlarından Sultan Sazlığı Milli Parkı’nda siyah flamingo görüldü.
AA’nın haberine göre Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, Sultan Sazlığı’nda, step ekosisteminde nadir bulunan siyah flamingoya rastlandığını açıkladı.
Açıklamada, çeşitli nedenlerle bozkıra dönen Sultan Sazlığı’nın, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın çalışmalarıyla eski günlerine döndüğü, siyah flamingonun bu çalışmaların meyvesi olduğu belirtildi.
Ziyaretçilerin çoğu, son olarak Adana Akyatan-Tuzla Yaban Hayatı Geliştirme Sahası’nda rastlanan siyah flamingoyu uzun süre hayranlıkla izledi; tabii fotoğrafını çekmeyi de ihmal etmedi!