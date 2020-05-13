Sultan Sazlığı, ‘kesin korunacak hassas alan’ ilan edildi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kayseri’nin Yeşilhisar, Yahyalı ve Develi ilçe sınırlarında bulunan kuş cenneti Sultan Sazlığı’nın, ‘kesin korunacak hassas alan’ olarak tescillenmesi yönündeki kararı onayladı. Görenleri hayran bırakan Sultan Sazlığı’na ilişkin karar, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Fotoğraf: DHA

Adını ve ününü Osmanlı İmparatorluğu Dönemi’ndeki sultanların avlak yeri olmasından alan Sultan Sazlığı, 301 kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 600 bini aşkın su kuşuna ev sahipliği yapan Sultan Sazlığı Doğal Sit Alanı’nın koruma statüsünün yeniden değerlendirildiğini ifade ederek şunları söyledi: “Yeşilhisar, Yahyalı, Develi sınırları içerisinde yer alan Sultan Sazlığı, kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edildi. Bu karardan büyük memnuniyet duyduk. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyorum.”