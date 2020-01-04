Süleymani’nin iki ülkede dört gün sürecek cenaze töreni Bağdat’ta başladı

ABD’nin dün düzenlediği hava saldırısı sonucu hayatını kaybeden İran Devrim Muhafızları’nın Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Irak’taki Şii milis grup Haşdi Şabi’nin ikinci komutanı Ebu Mehdi el Mühendis için Irak’ın başkenti Bağdat’ta cenaze töreni düzenleniyor.

Fotoğraf: Reuters

Binlerce kişinin katıldığı törende, Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi ve eski başbakanlardan Nuri Maliki’nin yanı sıra hükümetten üst düzey isimler de hazır bulunuyor.

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Süleymani için dört gün boyunca Bağdat ve Şiiler için en kutsal kentler arasında yer alan Necef ve Kerbela’da cenaze törenleri düzenlenmesi bekleniyor.

Devrim Muhafızları’ndan yapılan açıklamaya göre, Süleymani’nin cenazesinin daha sonra Irak’tan İran’a götürülmesi ve burada da yarın Maşhad, pazartesi günü de başkent Tahran’da yapılacak törenlerin ardından salı günü memleketi Kerman’da defnedilmesi öngörülüyor.

Bazı Iraklılar ise Süleymani’nin ölümünü sokaklarda kutladı. Süleymani geçtiğimiz aylarda düzenlenen demokrasi yanlısı barışçıl eylemleri sert bir şekilde bastırmakla suçlanıyor.

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