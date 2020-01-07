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Yaramazlara biraz batar!

Süleymani’nin cenaze töreninde izdiham: 35 ölü, 48 yaralı

Geçen cuma günü ABD’nin düzenlediği füze saldırısında Irak’ın başkenti Bağdat’ta öldürülen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin üç gündür süren cenaze törenlerinin son durağında izdiham yaşandı. Süleymani’nin, doğduğu, İran’ın Kirman kentindeki törende 35 kişi öldü 48 kişi yaralandı.

Fotoğraf: Reuters

Kirman’da defnedilecek Süleymani’ye son görevini yapmak isteyen yüz binlerce kişi törenden saatler önce sokakları doldurdu. Güvenlik görevlilerinin uyarılarına rağmen izdihama engel olamadı. Kalabalık içindekilerin birbirini ezmesi sonucunda ezilerek ölenler ve yaralananlar oldu. Yaralılara ulaşıp müdahale etme ve hastaneye kaldırma konusunda zorluk yaşayan güvenlik güçleri ölü sayısının artmasından endişe ettiklerini söyledi.

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ABD’nin son hamlesinin, İran’ın nükleer programı başta olmak üzere aralarında birçok konuda anlaşmazlık bulunan ‘iki eski düşman’ın ilişkilerini daha da gereceğine kesin gözüyle bakılıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Süleymani’nin ‘caydırıcı’ olsun diye öldürüldüğünü ve talimatı kendisinin verdiğini, ancak İran’la savaşa girmek gibi bir niyetinin olmadığını açıklamıştı. İran cephesinden ise “İntikamını alacağız” söyleminde açıklamalar gelmişti.

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