Süleymani öldürüldü, Google’da ‘askerlik yaşı’ araması zirve yaptı

ABD’nin hava saldırısıyla İran Devrim Muhafızları Komutanı Kasım Süleymani’yi öldürmesinin ardından ülkede Google aramalarında ‘zorunlu askerlik’ kelimesi büyük artış gösterdi.

Fotoğraf: Reuters

Toplumun büyük kesimini ilgilendiren olayların Google arama trendlerine etkisi bu kez ABD’de görüldü. ABD başkanı Trump’ın “Emri ben verdim” diyerek General Süleymani’yi öldürdüklerini açıklamasının ardından ABD vatandaşlarını olası bir savaş korkusu sardı. Google’da yalnızca birkaç gün öncesinde sıfır düzeyinde seyrenden ‘askerlik yaşı’ sözcükleri araması saldırının ardından muazzam artış gösterdi.

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Saldırının gerçekleştiği 3 Ocak sonrası aramadaki artış açıkça görülüyor.

Ülkedeki askerlik şubesinin resmi Twitter hesabından da trafik artışı nedeniyle bir süreliğine internet sitelerinin çöktüğü belirtildi.