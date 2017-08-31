Süleyman Seyfi Öğün: İşler tıkırında giderken Myanmar’da yaşanan facia ortaya çıktı

İşler tıkırında giderken Myanmar’da yaşanan facia ortaya çıktı. Budist râhibi kaatillerin döktüğü Müslüman kanı karşısında herhâlde afallamayan kalmadı.Nasıl oluyordu da karıncayı bile incitmediklerini zannettiğimiz Budist râhipler bu denli acımasız birer kaatile dönüşebiliyor?

Kendisine Nobel Barış Ödülü verilen, üstelik bir hanım olan Myanmar lideri Suu Kyi’nin katledilen Müslümanları suçlayan konuşmalarını dehşet içinde tâkip ettim. (Allah cümlemizi şu aralar Nobel’den, özellikle de Barış Ödülünden uzak tutsun…)…Bu defâ merak içinde Batı’nın Barış Güvercini muamelesine mazhâr olan hikmet sâhibi Dalai Lama Hazretleri bu manzaralar karşısında ne buyuruyorlar, diye baktım…Çok üzgünlermiş, dehşetle kınıyorlarmış. Kendileri Myanmar’lı Budist rahiplere bir çağrıda bulunuyor ve Buda’nın resmine bakmalarını buyuruyor. Eğer Buda sağ olsaymış, Müslümanların yanında yer alır, onları kurtarmak için uğraşırmış…

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Süleyman Seyfi Öğün’ün yazısı