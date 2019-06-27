Süleyman Seyfi Öğün: İki söylem

Her şey çok güzel olacak”.. Seçimin en gözde sloganıydı bu. Sayın İmamoğlu’nun otobüsünün civârında beliren bir delikanlının ağzından çıktı evvelâ. Herhâlde, Sayın İmamoğlu’nun iletişim ekibi, sabaha kadar uğraşsalar böyle bir slogan bulamaz, bu derecede tesirli bir mizansen oluşturmazlardı. Kısmet ayaklarına kadar geliverdi.

Sayın Yıldırımın kullandığı “Gönül Belediyeciliği” sloganı da fenâ değildi. Ama çalışılmış, oluşturulmuş bir slogandı. Bu sebeple diğeri karşısında fazlaca bir tesir göstermedi.

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Siyâset bir tarafıyla, akılcı hesaplara dayalı mühendislik bir olgudur. Her ne kadar bâzı literatürlerde, başka mânâlara çekilmek sûretiyle olumsuz bir şey gibi gösterilse de, aslında mühendisliği olmayan bir siyâsetin başarı şansının olmadığını biliyoruz.

Süleyman Seyfi Öğün’ün yazısı