Süleyman Seyfi Öğün: Fatih’in portresinin alınması ‘tuhaf’ kaçtı

Modern kent orta sınıf hassasiyetler ve beklentiler üzerine kurulur. Bugün bu hassasiyet ve beklentiler insanların yaşama sevincini hissedecekleri, rahatlatıcı ve şenlikli mekânların çoğaltılması noktasındadır.

Modern kent orta sınıf hassasiyetler ve beklentiler üzerine kurulur. Bugün bu hassasiyet ve beklentiler insanların yaşama sevincini hissedecekleri, rahatlatıcı ve şenlikli mekânların çoğaltılması noktasındadır. Ekrem Bey ve ekibi bunu göremiyor. Siyâsal beklentilerinin iç baskısı ile yanlış alanlarda at koşturuyor. Fâtih’in mâlûm tablosunu satın alması ve İstanbul’a kazandırması elbette takdir edilmesi gereken bir iştir. Ama bu girişimin altı o kadar boş ki… En azından ‘tuhaf’ kaçtı…

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Süleyman Seyfi Öğün’ün yazısı