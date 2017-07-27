Süleyman Seyfi Öğün: Darwin bir fiozof değil, biyologdu

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(..) mâhut “Darvincilik” tartışması hortladı veyâ hortlatıldı. Darwin’in tezleri biyoloji müfredâtında yer alacak mı, almayacak mı?

Bakanlık, muhtemelen kopacak fırtınaya mânî olmak için nihâyet bir çâre olarak bu teoriyi felsefe derslerine monte etti.

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Bunun manâlı olmadığını düşünüyorum. Hattâ tam tersine etkisinin beklenenden farklı olacağını tahmin ediyorum. Çünkü Darwin bir fiozof değil ; biyologtu. Tezleri felsefî değil, “bilimseldir” ve bu hâliyle asla “inanca” bir etkisi olamaz.

Darwin’in tezlerine felsefî bir kimlik vermek, bu konudaki tartışmaları yatıştırmaz; tam tersine arttırır. Çünkü bilim ile din arasında bizâtihî hiçbir sorun olmaz. Kavga bir tür “bilim felsefesi” ile inançlar arasındadır. Bilim ve inancın değil; ama felsefe ile dinlerin sicilleri , her zaman olmasa bile pek çok defâlar kavgalıdır.

Nihâyet, bir biyolojik tez olarak Darwin’i yanlışlayan çok sayıda alternatif biyolojik teori de mevcût. Darwin’i biyologların tartışmasına bırakmak ; felsefîleştirmemek , dinselleştirmemek daha doğru değil mi?

Süleyman Seyfi Öğün’ün yazısı