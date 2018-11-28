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Yaramazlara biraz batar!

Süleyman Özışık: AK Parti’nin 5 büyük sorunu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mart 2019 seçimlerinde aday göstereceği isimleri tek tek açıklıyor. İsmi açıklanan adaylarla ilgili seçmenlerin kanaatini takip etmeye devam ediyorum.

Seçmen kitlesi, adayların iyi olup olmamasından ziyade, mevcut hükûmetin icraatlarından yana dert yanıyor. Pek çok seçmenden, “Şu sözü verip yerine getirmediğiniz için bu kez size oy yok” diyor.
Verilip de yerine getirilmeyen sözleri, daha doğrusu seçmenin oy vermemek için gerekçe gösterdiği şeyleri alt alta sıralayınca ortaya şöyle bir tablo çıkıyor.

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Süleyman Özışık’ın yazısı


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