Şule İdil Dere davasında üst düzey yetkililere yargılama izni yok

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Kadıköy’de hafriyat kamyonunun çarpması sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisine ilişkin davada üst düzey belediye yetkililerine yargılama izni çıkmadı.

İstanbul Üniversitesi (İÜ) İktisat Fakültesi öğrencisi 23 yaşındaki Şule İdil Dere’nin ölümüyle ilgili Anadolu başsavcılığı, 9 Şubat’ta valiliğe başvurmuş, İBB’den 11 yetkili için yargılama izni istemişti.

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Valilik, aralarında daire başkanı ve müdürlerin de bulunduğu sekiz üst düzey yetkilinin yargılanmalarına ‘sorumlu olmadıkları’ gerekçesiyle izin vermemişti.

Mahkeme onadı

Aile ve İBB’nin üç çalışanı kararı İstanbul Bölge İdare Mahkemesi’ne taşıdı.

Mahkeme, ailenin itirazını, sekiz üst düzey yetkili için ‘yeterli bilgi ve belgenin dosya muteviyatı itibariyle mevcut olmadığı’ gerekçesiyle reddetti.

Yine kararda, iki mühendis ve bir teknikerin soruşturulmasına ‘yeterli bilgi ve belgenin dosya muhteviyatı itibariyle mevcut olduğu’ gerekçesiyle izin verildi.

Avukat tepkili

Dere ailesinin avukatı Murat Özveri, karara dair şunları söyledi: “Mahkeme aynı olayda, memur statüsündeki üç kişi için ‘yeterli şüphe var’ diyor, diğerleri için ‘yoktur’ diyor. Üç kişi için olan, diğerleri için niye olmasın? Memurlarının sorumluluğu onların kariyerleriyle ilgili değil ki. Alt düzeydeki üç mühendisi sorumlu tutacaksın, aynı vakada aynı sorumluluk zincirinde olan diğerlerini ise tutmayacaksın. Bu insanın hukuka olan saygısını rencide eden bir tutum.”

Avukat, Anayasa Mahkemesi’ne başvuracaklarını, gerekirse davayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne taşıyacaklarını söyledi.

Ne olmuştu?

İstanbul Üniversitesi (İÜ) İktisat Fakültesi öğrencisi 23 yaşındaki Şule İdil Dere, 12 Mayıs 2016’da parkta yürüdüğü sırada yaya-bisiklet yolunda çalışma yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) ait bir hafriyat kamyonunun ezmesi sonucu hayatını kaybetmişti.

Şoför M.K., Dere’nin cenazesi henüz defnedilmemişken, yalnızca bir gün sonra, 13 Mayıs 2016’da serbest bırakılmıştı.

Kurbağalıdere ıslah çalışmaları, İBB’ye bağlı Deniz Hizmetleri Müdürlüğü ve İstaç İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından yapılıyordu.