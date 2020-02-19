Şule İdil Dere davası: Üç sanığın avukatı dosyadan çekildi

İstanbul’da hafriyat kamyonunun çarparak öldürdüğü üniversite öğrencisi Şule İdil Dere’ye ilişkin davada üç sanığın avukatı davadan çekildi. Dere ailesinin avukatı ise bunun süreci uzatmak için yapılan bir hamle olduğunu savundu.

Fotoğraf: DHA

İstanbul Üniversitesi (İÜ) İktisat Fakültesi öğrencisi 23 yaşındaki Dere, 12 Mayıs 2016’da parkta yürüdüğü sırada yaya-bisiklet yolunda çalışma yapan büyükşehir belediyesine ait bir hafriyat kamyonunun ezmesi sonucu hayatını kaybetmişti.

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İstanbul Anadolu 57’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 12’nci duruşması bugün yapıldı. Duruşmaya, tutuksuz sanıklar Mumin Kılıç, Zafer Karasaçlı, Saffet Altındağ, Kamil Cemal yıldırım, Ergün Ata ve Teyfur Bingöl ile Şule İdil Dere’nin annesi Nesrin Aslan katıldı.

Avukat dosyadan çekildi

Hakim, sanıklar Teyfur Bingöl, Zafer Karasaçlı ve İbrahim Ruhi Kelleci’nin avukatının dosyadan çekildiğini tutanağa geçirdi. Avukatın çekilmesi sonrası yeni avukat tutup tutmayacağı sorulan sanık Bingöl, yeni avukat tutmayacağını söyledi. Karasaçlı ise yeni bir avukat tutacağını belirterek süre istedi.

Sanık Yıldırım, suçsuz olduğunu belirterek beraatine karar verilmesini istedi. Ata da aynı sözleri tekrarladı.

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Annenin isyanı

Duruşmada söz alan Dere’nin annesi Nesrin Aslan, bu davanın ‘herkes için bir eziyet’ olduğunu belirterek şunları dile getirdi: “Dikili ağacımdır benim kızım. Sorumlu bulunamıyor, ben biliyorum sorumluyu… Kötü bir zamanda, kötü bir dünyada kötülerin içinde doğurdum ben kızımı… O yüzden suç bende!”

Dere’nin babası Berdan Dere’nin avukatlarından Fahrettin Ozan, “23 yaşında evladını kaybetmiş bir anneye ‘Hata bende’ dedirtecek hale gelmişsek hukukçu kimliğimizden utanmalıyız” dedi.

‘Davayı uzatmaya yönelik’

Bazı sanıkların avukatının dosyadan çekildiğini hatırlatan Berdan Dere’nin avukatlarından Murat Özveri, bu çekilme kararının yargılamayı uzatmaya yönelik olduğunu öne sürdü. Özveri, Berdan Dere’nin uzun süredir hastanede tedavi gördüğü için davaya katılamadığını söyledi.

Berdan Dere’nin avukatlarından Ahmet Akkuş da sanık Mumin Kılıç’ın avukatının şehir dışında olduğunu gerekçe göstererek sunduğu mazeret dilekçesinin kabul edilmemesini istedi. Avukat Akkuş, bu mazeret dilekçesinin duruşmayı uzatmaya yönelik olduğunu savundu.

Talebi kabul edildi

Avukatı davadan çekilen sanık Zafer Karasaçlı’nın yeni avukat talebini kabul eden mahkeme, sanığa yeni vekaletname sunması için bir dahaki celseye kadar süre vererek duruşmayı erteledi.