Şule İdil davasında annenin isyanı: Her duruşmada aynı günü yeniden yaşıyorum

İstanbul’da hafriyat kamyonunun çarparak öldürdüğü üniversite öğrencisi Şule İdil Dere’ye ilişkin davada yedinci kez bilirkişi raporu hazırlandı. Sanık avukatı, kendilerine yanlış raporun gönderildiğini söyledi.

İstanbul Üniversitesi (İÜ) İktisat Fakültesi öğrencisi 23 yaşındaki Dere, 12 Mayıs 2016’da parkta yürüdüğü sırada yaya-bisiklet yolunda çalışma yapan büyükşehir belediyesine ait bir hafriyat kamyonunun ezmesi sonucu hayatını kaybetmişti.

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İstanbul Anadolu 57’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın bugün yapılan 11’inci duruşmasında, tutuksuz sanıklar Ergün Ata, Saffet Altındağ, Kamil Cemal Yıldırım ve Teyfur Bingöl hazır bulundu. Duruşmaya taraf avukatları ve Dere’nin annesi Nesrin Aslan da katıldı.

İki kişi ‘asli kusurlu’

Hakim, yedinci bilirkişi raporunun da dosyaya geldiğini söyledi. Raporda, şoför Mumin Kılıç ve İbrahim Ruhi Kelleci asli, Zafer Karasaçlı da tali kusurlu bulundu. Raporda, Dere ve sanıklar Teyfur Bingöl, Ergun Ata, Kamil Cemal Yıldırım ve Saffet Altındağ’ın kazanın oluşumunda kusurunun olmadığı tespitine yer verildi.

Duruşmada söz alan anne Nesrin Aslan, “Ben rica ediyorum, artık vicdanen karar verilmesini istiyorum. Uzatmayın artık. Avukatlardan rica ediyorum, uzatmayın artık. Ben her duruşmada aynı günü yeniden yaşıyorum” dedi.

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‘Görevsizlik’ talebi

Şule İdil Dere’nin babası Berdan Dere’nin avukatı Ahmet Akkuş, suçun olası kastla adam öldürme suçu olduğunu savunarak, “Öncelikle görevsizlik kararı verilmesini talep ediyoruz. Mahkeme aksi kanaatte ise sanıkların cezalandırılmasını istiyoruz” dedi.

Yanlış rapor gitmiş

Sanık Mumin Kılıç’ın avukatı Feleknaz Füsun Erten, son bilirkişi raporunun kendilerine ulaşmadığını, onun yerine bir önceki bilirkişi raporunun kendilerine tebliğ edildiğini belirterek son raporu incelemek için süre istedi.

Mahkeme, sanıklar ve avukatlarının esas hakkındaki savunmalarını yapmaları için duruşmayı erteledi.