Şule Çet’in telefonu ikinci kez incelenecek; olay gecesi kayıtları çıkabilir

Ankara’daki bir plazanın 20’nci katından düşerek yaşamını yitiren Şule Çet’in (23) avukatı Umur Yıldırım, Çet’in telefonunun ikinci kez incelenmek üzere Jandarma Kriminal’e gönderildiğini söyledi. Yıldırım, “Olay gecesi kayıtlarının ortaya çıkma ihtimali var. Beklentimiz de umudumuz da bu yönde” dedi.

Fotoğraf: DHA

28 Mayıs 2018’de ölen Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet’in ölümüyle ilgili Çağatay Aksu (34) ve Berk Akand (33), Ankara 31’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘cinayet’, ‘nitelikli cinsel saldırı’ ve ‘hürriyeti tehdit’ suçlarından tutuklu yargılanıyor.

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16 Ekim’de görülecek duruşma öncesinde DHA’ya konuşan Şule Çet’in ailesinin avukatı Yıldırım, Çet’in cep telefonundaki bilgilerin soruşturma sırasında ‘imaj alma’ yöntemiyle yeni bir telefona aktarıldığını söyledi.

Sadece parmak iziyle açılabilen cep telefonunun SIM kartının aktif hale getirilerek cep telefonundaki bilgilere erişildiğini anlatan Yıldırım, Çet’in telefonundaki e-postlardan birinin iCloud hesabına ait olduğunu ve yeni telefonda bu hesabın tekrar kurulmasıyla olay gecesine ait olanların dışındaki bütün verilerin alındığını belirtti.

Telefon aileye verilmedi; savcılıkta muhafaza edildi

Telefonun savcılıkta muhafaza edildiğini aileye verilmediğini söyleyen Yıldırım şunları söyledi: “Şu an ikinci defa incelenmek üzere Jandarma Kriminal’e yollandı. Olay gecesi kayıtlarının ortaya çıkma ihtimali var. Bizim beklentimiz de umudumuz da bu yönde. Umarım bütün kayıtlar gelir; çünkü son gün bana göre o telefonda Çağatay Aksu ile Berk Akand’ın Şule’ye karşı yaptıklarının bir videosu da çıkabilir veya farklı konuşmalar da çıkabilir, umarım bu çıkar.”

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Çet’in cep telefonundaki verilere ilişkin Emniyet Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü tarafından 300 sayfalık rapor hazırlandığını söyleyen Yıldırım şöyle devam etti: “Bu raporda değerli olan şuydu; intihar veya intihara meyilli bir içerik yoktur. Bilgisayarın geçmişi, telefonun geçmişi, telefondaki rehber, konuşmalar, içerisindeki galerideki resimler, videolar, hepsi hatta resimlerin içeriği, aramaların içeriği, konuşmaları hepsi burada mevcut ve bunların hepsini getirdiler imaj alarak.”

Yıldırım, Şule Çet’in sağlık kayıtları içinde 2010 yılında bir ilaç zehirlenmesi yaşadığına ilişkin verilerin olduğu iddiasıyla ilgili ise, söz konusu vakanın gıda zehirlenmesi olduğunu vurguladı.