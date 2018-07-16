Şule Çet’in ölümüyle ilgili ifadeler: Yakınlaşma olmadı… Çağatay’a vurdum

Ankara’da üniversite öğrencisi Şule Çet’in ölümüyle ilgili tutuklanan Çağatay Aksu ve Berk Akand’ın ifadeleri ortaya çıktı.

Çet’le aynı odada bulunan Aksu, suçlamaları reddedip “Yakınlaşmamız olmadı” derken, odada olmadığını söyleyen Akand ise “Sinir krizi geçirdim. Çağatay’a vurdum” diye konuştu.

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Çet, 29 Mayıs 2018’de Mevlana Bulvarı’ndaki bir plazanın 20’nci katından düşerek hayatını kaybetmişti.

Yakınları Çet’in cinayete kurban gittiğini savunup yargıya başvurmuştu. Çet’in binadan düştüğü sırada yanında bulunan Çağatay Aksu iki kere gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı. Çet’in otopsi raporunda cinsel saldırıya uğradığı ortaya çıkmış, atladığı öne sürülen pencerede parmak izine rastlanmamıştı.

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Çet’in vücudunda yapılan incelemelerde 10 parmağının dokuzunda bir erkeğe ait doku çıkmıştı. Ayrıca Çet’in kanında uyumayı tetikleyen uyarıcı madde tespit edilmişti.

Çet’in öldüğü sırada plazadaki ofiste Çağatay Aksu’nun dışında Berk Akand’ın da bulunduğu öne sürülmüştü. Akand ilk ifadesinde başka odada olduğunu, neler yaşandığını bilmediğini öne sürmüştü.

NTV’nin haberine göre Aksu savunmasında, “Suçsuzum” dedi.

Tecavüz iddiasını reddeden Aksu, “Maktülle cinsel amaçlı değil, başka hiçbir şekilde yakınlaşmamız olmadı” dedi. Aksu önceki ifadesini tekrar ettiğini belirtti.

Akand ise o sırada odada bulunmadığını, olaydan sonra sinir krizi geçirip Aksu’ya vurduğunu anlattı: “Onlar içerideydi. Ben olay yerinde yoktum. Atladığını, düştüğünü görmedim. Çağatay yanıma geldi. Kızın atlayıp gittiğini söyledi. Çağatay’ın elinin şiştiğini gördüm. Olayın vahim olduğunu anladım. Hemen aşağı indim. Güvenlik görevlisini gördüm. ‘Buradan bir kız geçti mi?’ diye sordum. ‘Geçmedi’ deyince, sinir krizi geçirdim. Çağatay’a vurdum. Kızın atladığı yerde değildim. Cinsel amaçlı herhangi bir şekilde temasım olmadı.”