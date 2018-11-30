Şule Çet’in ölümüyle ilgili adli tıp raporu açıklandı: Bilmiyoruz

Şule Çet’in Adli Tıp raporu açıklandı. 21 sayfalık raporda olayın sebebinin ‘tıbben bilinemediği’ belirtildi.

Üniversite öğrencisi Çet, 29 Mayıs 2018’de Ankara’da Mevlana Bulvarı’ndaki bir plazanın 20’nci katından şüpheli şekilde düşerek hayatını kaybetmişti.

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Mesut Hasan Benli’nin Hürriyet’te yer alan haberine göre, raporda, Çet’in genel ağır beden travması nedeniyle cinsel saldırıya maruz kalıp kalmadığı konusunda kesin bir değerlendirme yapılamadığı belirtildi. Ayrıca Çet’in kendisinin mi atladığı yoksa itildiği ya da öldürüldükten sonra mı atıldığı hususunun da tıbben bilinemediği görüşüne yer verildi.

Üç profesör, bir doçent, bir uzmanın imzasının bulunduğu raporda ‘olayın adli tahkikatla aydınlatılmasının uygun olacağı’ ifadelerine yer verildi.

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Cinsel saldırı

Çet’in yakınları cinayet suçlamasıyla başvurmuştu. Çet’in binadan düştüğü sırada yanında bulunan Çağatay Aksu iki kere gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı. Çet’in otopsi raporunda ölmeden önce cinsel saldırıya uğradığı ortaya çıkmış, atladığı iddia edilen pencerede parmak izlerine rastlanmamıştı.

Çet’in vücudunda yapılan incelemelerde 10 parmağının dokuzunda bir erkeğe ait doku çıkmıştı. Ayrıca Çet’in kanında uyumayı tetikleyen uyarıcı madde tespit edilmişti.

Çet’in öldüğü sırada plazadaki ofiste Çağatay Aksu’nun dışında Berk Akand’ın da bulunduğu ortaya çıkmıştı. Akand ifadesinde başka odada olduğunu, neler yaşandığını bilmediğini öne sürmüştü.