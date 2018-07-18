Şule Çet’in ölümü: Tırnak izleri rapora yazılmadı, içki şişeleri saklandı

Ankara’da üniversite öğrencisi Şule Çet’in ölümüyle ilgili tutuklanan Çağatay Aksu’nun kolundaki Çet’e ait tırnak izlerinin ilk muayenede rapora yazılmadığı ve evdeki içki şişelerinin de saklandığı ortaya çıktı.

Çet, 29 Mayıs 2018’de Mevlana Bulvarı’ndaki bir plazanın 20’nci katından düşerek hayatını kaybetmişti.

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Yakınları Çet’in cinayete kurban gittiğini savunup yargıya başvurmuştu. Çet’in binadan düştüğü sırada yanında bulunan Çağatay Aksu iki kere gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı. Çet’in otopsi raporunda cinsel saldırıya uğradığı ortaya çıkmış, atladığı öne sürülen pencerede parmak izine rastlanmamıştı.

Çet’in vücudunda yapılan incelemelerde 10 parmağının dokuzunda bir erkeğe ait doku çıkmıştı. Ayrıca Çet’in kanında uyumayı tetikleyen uyarıcı madde tespit edilmişti.

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Çet’in öldüğü sırada plazadaki ofiste Çağatay Aksu’nun dışında Berk Akand’ın da bulunduğu öne sürülmüştü. Akand ilk ifadesinde başka odada olduğunu, neler yaşandığını bilmediğini öne iddia etmişti. İki isim şu anda tutuklu.

İzler ve içki şişeleri saklandı

Cumhuriyet’ten Alican Uludağ’ın haberine göre, Çağatay Aksu, olaydan sonra gözaltına alındığında sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildi ve muayeneden geçirildi. Bu sırada Aksu’nun kolunda boğuşma sırasında Çet’in tırnaklarının izi vardı. Ancak bu izler rapora işlenmedi.

Tutuklama kararlarının cinayet değil ‘cinsel amaçlı cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, nitelikli cinsel saldırı’ suçlarından olduğu anlaşıldı. Kararda şüphelilerin kaçma ve delil karartma şüphesi olduğu ifade edildi.

Çet’in plazaya giriş görüntüleri de dosyaya girmiş, bunlar medyaya yansımıştı. Çet ailesinin avukatı Umur Yıldırım, görüntülerde Çet’in elindeki poşette içki olduğunu ancak Çet’in ölümünün ardından polisin dairede yaptığı incelemede bu içki şişelerine rastlanmadığını belirtti.

Çağatay Aksu, Şule Çet’le birlikte içki içtiği görüntülerini sosyal medyada paylaşmıştı.