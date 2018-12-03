Şule Çet’in ölümü: İki kişi hakkında hapis talebi

AKP tarafından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterilen Nihat Zeybekci, yerel seçime dair açıklamalarda bulundu. Zeybekci,”Bugün İzmir ile ilgili şunları duymuyor değilim: ‘Rakımıza dokunma’. Eyvallah” dedi.