Şule Çet’in ölümü: İki kişi hakkında hapis talebi

Üniversite öğrencisi Şule Çet’in ölümüyle ilgili iki kişi hakkında hapis cezası talep edildi.
Çet, 29 Mayıs 2018’de Ankara’da Mevlana Bulvarı’ndaki bir plazanın 20’nci katından şüpheli şekilde düşerek hayatını kaybetmişti.
Açıklanan Adli Tıp raporunda olayın sebebinin ‘tıbben bilinemediği’ belirtildi.
Olay hakkında hazırlanan iddianamede iki sanık hakkında ‘cinayet,’ ‘ırza geçme’ ve ‘hürriyeti tahdit’ suçlarından hapis cezası istendi.
Cinsel saldırı
Çet’in yakınları cinayet suçlamasıyla başvurmuştu. Çet’in binadan düştüğü sırada yanında bulunan Çağatay Aksu iki kere gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı. Çet’in otopsi raporunda ölmeden önce cinsel saldırıya uğradığı ortaya çıkmış, atladığı iddia edilen pencerede parmak izlerine rastlanmamıştı.
Çet’in vücudunda yapılan incelemelerde 10 parmağının dokuzunda bir erkeğe ait doku çıkmıştı. Ayrıca Çet’in kanında uyumayı tetikleyen uyarıcı madde tespit edilmişti.
Çet’in öldüğü sırada plazadaki ofiste Çağatay Aksu’nun dışında Berk Akand’ın da bulunduğu ortaya çıkmıştı. Akand ifadesinde başka odada olduğunu, neler yaşandığını bilmediğini öne sürmüştü.