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Yaramazlara biraz batar!

Şule Çet’in ölümü: İki kere serbest bırakılan Çağatay A. tutuklandı

Ankara’da üniversite öğrencisi Şule Çet’in ölümüyle ilgili daha önce serbest bırakılan şüpheliler yeniden gözaltına alındı. Tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Çağatay A. tutuklandı.

Fotoğraf: DHA

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Çet’in, 29 Mayıs 2018’de Mevlana Bulvarı’ndaki bir plazanın 20’nci katından düşerek hayatını kaybettiği belirtildi.

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Açıklamada, otopsi raporunda Çet’in kesin ölüm sebebi hakkında kanaate varılamadığı, kesim ölüm sebebinin tespiti amacıyla tüm evrakların İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildiği, olay yerinde bulunan ve Çet’e ait olduğu değerlendirilen telefonun da Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde halen incelendiği belirtildi.

Şule Çet’in ölümüyle ilgili toplanan deliller ışığında şüpheliler Çağatay A. ve Berk A’nın tekrar gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, şüphelilerin ‘cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ ve ‘cinsel saldırı’ suçlarından tutuklanmaları için mahkemeye sevk edildiği açıklandı.

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Çağatay A., tutuklandı.

Cinsel saldırı

Çet’in yakınları olayın iddia edildiği gibi intihar değil cinayet olduğunu belirtip yargıya başvurmuştu. Çet’in binadan düştüğü sırada yanında bulunan Çağatay A. iki kere gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı. Çet’in otopsi raporunda ölmeden önce cinsel saldırıya uğradığı ortaya çıkmış, atladığı iddia edilen pencerede parmak izlerine rastlanmamıştı.

Çet’in vücudunda yapılan incelemelerde 10 parmağının dokuzunda bir erkeğe ait doku çıkmıştı. Ayrıca Çet’in kanında uyumayı tetikleyen uyarıcı madde tespit edilmişti.

Çet’in öldüğü sırada plazadaki ofiste Çağatay A.’nın dışında B.A.’nın da bulunduğu ortaya çıkmıştı. B.A. ise ifadesinde başka odada olduğunu, neler yaşandığını bilmediğini öne sürmüştü.

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