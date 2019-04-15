Şule Çet’in avukatına sanık avukatlarından suç duyurusu

Ankara’da bir plazada cinsel saldırıya uğrayıp 20’nci kattan atıldığı öne sürülen üniversite öğrencisi Şule Çet’in davasında sanık Çağatay Aksu’nun avukatı ‘soruşturmanın gizliliğini ihlal ettiği‘ gerekçesiyle Çet ailesinin avukatı Umur Yıldırım hakkında suç duyurusunda bulundu.

Fotoğraf: DHA

GazeteDuvar’dan Tamer Arda Erşin’in haberine göre Yıldırım, sanık avukatının kendisiyle uzlaşmaya çalıştığını, kendisi reddedince de böyle bir yola başvurulduğunu söyledi.

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Yıldırım şunları söyledi: “Bana ‘soruşturmanın gizliliğini ihlal ettin’ suçlaması yöneltiliyor. Ben ya ceza almak korkusuyla susacaktım ve genç bir kadının ölümünü üstü örtülecekti ya da konuşup kamuoyu oluşturarak gerçeğin açığa çıkmasını sağlayacaktım. Sessiz bir çığlığımız vardı, kimse duymuyordu. Ne zamanki ben konuştum, insanların ilgisi buraya yöneldi, dosyada ilerleme kaydedildi.”

Yıldırım, açıkladığı şeylerin zaten daha önce başsavcılıkçe açıklandığını ve bu davanın artık kamuoyuna mal olmuş bir dosya olduğunu da sözlerine ekledi.