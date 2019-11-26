Şule Çet’in avukatı: Mektuplar, sanık Berk Akand’ı masum göstermek için çıktı

Ankara’da bir plazadan düşerek şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Şule Çet’in avukatı, sanıklardan birinin diğerine cezaevinden gönderdiği mektubun, tutuksuz sanığın masum olduğu izlenimini yaratmak için bir yıl sonra dosyaya sunulduğunu söyledi.

Fotoğraf: DHA

Gazi Üniversitesi öğrencisi 23 yaşındaki Şule Çet, Mayıs 2018’de bir plazanın 20’nci katından düşerek hayatını kaybetmişti. Çet’in ölümünün ardından, 34 yaşındaki Çağatay Aksu ile 33 yaşındaki Berk Akand’a dava açılmıştı. Mütalaada Aksu’ya ‘kasten öldürme’, ‘cinsel saldırı’ ve ‘alıkoyma‘dan müebbet, Akand’a suça yardımdan 20 yıla kadar hapsini istenmişti.

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Şule Çet’in ailesinin avukat Umur Yıldırım, tutuklu Aksu’nun, tutuksuz yargılanan Akand’a gönderdiği ve Çet’in ölümüne intihar süsü vermesini istediği 24 mektubu değerlendirdi.

Yıldırım, mektubun bir sene önce yazıldığını, avukatlar tarafından delilin saklandığını belirterek, mektubun mütalaadan bir gün önce dosyaya sunulduğunu dile getirdi.

‘Masum göstermek için çıktı’

“Aslında Berk Akand’ı kurtarmak ve masum olduğuna dair bir intiba yaratmak için sunuldu” diye avukat, mektubun, suçu sanıkların birlikte işlediğine dair bir itiraf niteliğinde olduğunu ifade etti.

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Yıldırım, Aksu’nun daha önceki ifadelerinde “Uyudum vesaire diyorsun ama uyumadığını ben de biliyorum, sen de biliyorsun. Bak bana bu ayakları, bu yalanları söyleme, hepimiz gerçeği biliyoruz” dediğini anımsattı.

Avukat, Akand’ın avukatlarının müvekkillerini kurtarmak için mektupları ortaya çıkarma yoluna başvurduklarını dile getirerek “Aslında bu mektuplarda dava sürecinde yaptıkları savunmaların önceden planlandığı, kurgulandığı, bu noktada ağız birliği yapmaları noktasında birbirlerine telkinde bulunduğu açıkça ortaya konuldu” ifadelerini kullandı.

Yıldırım, Berk Akand’ın da mektuplarının dosyaya gireceğini aktararak ortaya çıkan mektupların Çağatay Aksu’nun aleyhine olduğunu dile getirdi.

Avukat, şunları kaydetti: “Bu noktada aslında Berk Akand’ın müdafilerinin amacı şuydu… Çağatay’ı suçlayarak kendilerini temize çıkarmaktı ama mektupların içeriğinde… Çağatay Aksu tamam suçun en büyük faili ama bu suçu birlikte gerçekleştirdiler, yani Berk Akand da bu suçun ikinci faili.”