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Yaramazlara biraz batar!

Şule Çet davasının savcısı, istinafa gitmekten vazgeçti

Ankara 31’inci Ağır Ceza Mahkemesi savcısı, üniversite öğrencisi Şule Çet’in (23), plazanın 20’nci katından düşerek ölmesiyle ilgili sanık Çağatay Aksu ve Berk Akand’a verilen cezaları istinaf etmek için mahkemeye sunduğu dilekçeyi geri çekti.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet’in, 29 Mayıs 2018 tarihinde lüks plazanın 20’nci katından düşerek yaşamını yitirmesiyle ilgili 31’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dava 4 Aralık’ta sonuçlanmıştı. Mahkeme, Aksu’ya, müebbet ve 12 yıl altı ay, Akand’a ise 18 yıl dokuz ay hapis cezası vermişti.

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Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet’in (23), Ankara’daki bir plazanın 20’nci katından düşerek ölmesiyle ilgili sanık Çağatay Aksu (34) ile sanık Berk Akand’a (33) verilen hapis cezalarının gerekçesinde ise Aksu’nun Çet’e cinsel saldırıda bulunduğu, ardından şikayet edileceğini düşünerek darp edip, boğazını sıktığı ve intihar süsü vermek için de pencereden attığı belirtilmişti.

Aile ve bakanlık, istinafa gitti

Kararın ardından, Şule Çet’in ailesinin avukatları, sanık Çağatay Aksu’ya indirim uygulanmadan ‘ağırlaştırılmış müebbet’ hapis, Berk Akand’a da üst sınırdan ceza verilmesi talebiyle, sanık avukatları da maddi delil olmadan sanıkların cezalandırıldığı gerekçesiyle kararı istinafa taşıdı. Davanın müdahillerinden olan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da, sanıklara alt sınırdan ceza verilmesinin ve iyi hal indirimi uygulanmasının vicdanları sızlattığını belirtilerek, karara itiraz etti.

Mütalaasında, sanıklardan Çağatay Aksu’nun ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet, ‘cinsel saldırı’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak’ suçlarından 39 yıla kadar hapsini, Berk Akand’ın işlenen suçlara yardımdan 31 yıla kadar hapsini talep eden Cumhuriyet savcısı ise karara itiraz için mahkemeye süre tutum belgesi verdi. Gerekçeli kararın açıklanmasının ardından savcı, mahkemeye sunduğu dilekçesinde, kararı istinaf etmekten vazgeçtiğini bildirerek, dilekçesini geri çekti.

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Savcı mahkemeye sunduğu dilekçesinde, şöyle dedi: “Ankara 31’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nin 04.12.2019 gün ve 2018/511 esas ve 2019/446 sayılı kararı ile ilgili her ne kadar istinaf yoluna gidileceği düşüncesiyle 09/12/2019 tarihi müddeti muhafaza talebinde bulunulmuş ise de, dosya kapsamı da gözetilerek, Şule Çet’e yönelik cinsel saldırı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve kasten öldürme suçlarını işlediği iddia olunan sanık Çağatay Aksu ile bu suçların işlenmesine yardım ettiği iddia olunan sanık Berk Akand hakkında aleyhlerine istinaf kanun yoluna başvurma talebinden vazgeçilmiştir.”

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