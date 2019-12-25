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Yaramazlara biraz batar!

Şule Çet davasının gerekçeli kararı: Cinsel saldırıda bulunup pencereden attı

Üniversite öğrencisi Şule Çet’in (23), Ankara’daki bir plazanın 20’nci katından düşerek ölmesiyle ilgili sanık Çağatay Aksu’ya (34) ile sanık Berk Akand’a (33) verilen hapis cezalarının gerekçesi açıklandı. Kararda, Aksu’nun Çet’e cinsel saldırıda bulunduğu, ardından şikayet edileceğini düşünerek darbedip, boğazını sıktığı ve intihar süsü vermek için de pencereden attığı belirtildi.

Fotoğraflar: DHA

Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet’in, 29 Mayıs 2018 tarihinde lüks plazanın 20’nci katından düşerek yaşamını yitirmesiyle ilgili 31’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dava 4 Aralık’ta sonuçlanmıştı. Mahkeme, Aksu’ya, müebbet ve 12 yıl altı ay, Akand’a ise 18 yıl dokuz ay hapis cezası vermişti.

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Gerekçeli kararda, sanık Çağatay Aksu’nun Şule Çet’e yönelik zorla nitelikli cinsel saldırı eylemini gerçekleştirdiği, Çet’in bu durumu kabullenmeyerek, kendisine tepki gösterdiğine dikkat çekildi.

Sanık Aksu’nun, Çet’in plazadan ayrılmasına izin vermediği bunun sonucunda tartışma çıktığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi: “Sanık Aksu, yüksek düzeyde alkollü olmasının verdiği etkiyle de şikayet edileceğini ve zor durumda kalacağını düşünerek, maktuleyi darp ettiği ve boğazını sıkması nedeniyle bu aşamada ölen veya darbın etkisi ile şuurunu kaybedip, bayılmış olan maktuleyi öldüğünü düşünerek, intihar görüntüsü vermek için binanın 20’nci katında bulunan ofisin açık penceresinden aşağıya atmak suretiyle, işlediği cinsel saldırı suçunu gizleme ve bu suçun delillerini ortadan kaldırmak amacıyla ‘nitelikli kasten öldürme’, ‘nitelikli cinsel saldırı’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarını işlemiştir.” 

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