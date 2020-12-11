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Yaramazlara biraz batar!

Şule Çet davasının bilirkişisi, evinde ölü bulundu

Üniversite öğrencisi Şule Çet’in ölümüyle ilgili davada “İntihar etmedi” denen bilirkişi raporuna imza atan Prof. Dr. Mustafa Ender Taner, evinde ölü bulundu.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Ender Taner, Ankara’nın Çankaya ilçesindeki evinde bugün tavana iple asılı hale bulundu.

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49 yaşındaki profesörün cesedi, incelenmek üzere Ankara Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Taner’in kesin ölüm nedeni, otopsiyle belirlenecek.

Taner’in imzası

Ankara’da Mayıs 2018’de bir plazanın 20’nci katından düşerek hayatını kaybeden Çet’in ölümü şüpheli bulunmuş, intihar etmediği, cinsel saldırı sonrası cinayete kurban gittiği belirtilmişti.

Dava sonunda, bir kişiye müebbet ve 12 yıl altı ay hapis, diğer sanığa ise 18 yıl dokuz ay hapis cezası verilmişti. Çet’in intihar etmediği belirtilen bilirkişi raporunda ise Taner dahil üç kişinin imzası yer almıştı.

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